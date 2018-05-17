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ASGD’den Malatyalı futbolcuya ödül

Futbola Telekomspor altyapısında başlayan Malatya doğumlu Ebubekir Yardım sezon başında transfer olduğu Mersin'in İçel takımında 26 maçta 46 gol atarak, takımının namağlup şampiyon olmasında büyük pay sahibi oldu. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi başarılı futbolcuya plaket vererek, performansından dolayı tebrik etti.

ASGD’den Malatyalı futbolcuya ödül

Futbola Telekomspor altyapısında başlayan Malatya doğumlu Ebubekir Yardım sezon başında transfer olduğu Mersin'in İçel takımında 26 maçta 46 gol atarak, takımının namağlup şampiyon olmasında büyük pay sahibi oldu. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi başarılı futbolcuya plaket vererek, performansından dolayı tebrik etti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:56
ASGD’den Malatyalı futbolcuya ödül

Malatya Amatör Küme takımı Demirspor'daki başarısının ardından İnönü Üniversitesispor'a transfer olan Ebubekir Yardım, burada 32 gol atarak takımın Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Sonraki sene Bölgesel Amatör Lig'de formasını giydiği İnönü Üniversitesispor ile başarılı bir sezon geçiren golcü futbolcu sezonu 16 golle tamamlamıştı. Buradaki performansı sayesinde birçok takımın dikkatini çeken Ebubekir, sene başında tercihini Mersin'in Süper Amatör Lig takımı İçel takımından yana kullandı. Golcü futbolcu İçel formasıyla çıktığı 26 maçta 46 gol atarak büyük alkış aldı. ASGD Genel Başkan Yardımcısı Akif Çelik ve ASGD Malatya Şubesi üyesi Gökhan Öz, golcü Bekir Yardım’a Malatya’yı dışarıda başarıyla temsil ettiği için bir plaket sundu. ASGD Genel Başkan Yardımcısı Akif Çelik, Bekir Yardım’ın kişiliği ve yeteneğiyle Malatya’yı çok iyi temsil ettiğini belirterek, “Bekir kardeşimiz sezon başında transfer olduğu Mersin'in İçel takımında 26 maçta 46 gol atarak, takımının namağlup şampiyon olmasında büyük pay sahibi olmuştur. Kendisini yürekten kutluyoruz. Hakikaten hem kişiliğiyle, hem de yeteneğiyle fark oluşturan bir kardeşimiz. Kendisine bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
AsgdMalatyaödülEbubekir Yardım
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