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ASGD’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı, başkanlık görevinden istifa etti. Kısa görev süresi boyunca başarılı işlere imza attıklarını ifade eden Avcı, yönetime devam edecek arkadaşlarına başarılar diledi.

ASGD’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı, başkanlık görevinden istifa etti. Kısa görev süresi boyunca başarılı işlere imza attıklarını ifade eden Avcı, yönetime devam edecek arkadaşlarına başarılar diledi.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 17:19
ASGD’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

ASGD Malatya Şube başkanlığından istifasını genel merkeze ve basın kuruluşlarına gönderdiği istifa metniyle duyuran Fatih Avcı şu ifadelerde bulundu: "Anadolu'da büyük zorluklar altında görevini gerçekleştiren sevgili spor medyasının içersinde yer alan meslektaşlarımla ASGD çatısı altında yürüttüğümüz Malatya Şube başkanlığı görevimden uygun gördüğüm nedenlerden ötürü istifa ediyorum. Birlikte çalıştığım yönetim kurulu arkadaşlarımla kısa dönem içersinde futbol turnuvası, geleneksel yılın spor adamları gecesi, birçok birlik beraberlik yemekleri, spor yatırımları ve tesisleşmeler için çeşitli ziyaretler ve spor camiamız için kombine bilet çalışması gibi yoğun bir faaliyet döneminde bulunduk. Bu süre zarfında yönetimdeki arkadaşlarıma, basın emekçisi üyelerimize ve ASGD genel merkez yönetimimize teşekkür ediyorum. Aldığım kararın spor basınımıza ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor, göreve devam edecek meslektaşlarıma başarılar diliyorum"busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şube Başkanı Fatih AvcıFatih AvcıIsatifa
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