Anadolu basınında önemli yer tutan spor gazetecilerini bir arada tutan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği, Bursa’da seçime gitti. Derneğin genel merkezi olan Bursa’da 100’e yakın şube temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen olağan genel kurula Malatya damga vurdu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan’a üzerlerinde isimleri yazılı 44 numaralı forma hediye eden Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı ve ASGD Genel Başkan Yardımcısı Akif Çelik daha sonra salondaki diğer illerden gelen katılımcılara Malatya kayısısı dağıttı. Bir anda kapış kapış paylaşılan kayısılar kongrenin renkli görüntülere sahne olmasına neden oldu. Genel Başkan İbrahim Erdoğan Malatya şubesini örnek göstererek, “Malatya hazırlıklı gelmiş. Derneğimizin en aktif ili diyebiliriz. Sağ olsun en geç şube başkanımız ,Fatih genç bir yönetime sahip, daima faaliyetleriyle bizi de genç ve diri tutuyor” dedi.









HABER MERKEZİ