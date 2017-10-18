Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının sonunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu iken fakülteye dönüşen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni spor basınından bir heyet ziyaret etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi yönetimi, fakülteyi gezerek dekandan bilgiler aldı. Ziyarette İnönü Üniversitesi öğretim görevlileri Doç Dr. Cemal Gündoğdu, Yrd. Doç. Dr. Faruk Akçınar ve Yrd. Doç. Dr. Özgür Karataş hazır bulundu.

ASGD BAŞKANI AVCI: FAKÜLTEMİZ YARIŞMACI DEĞİL, YETİŞTİRİCİ OLMALI

ASGD Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı, BESYO’ların Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülme sürecinde Malatya’nın sürece dahil olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Spor gazetecileri olarak Malatya’nın spor anlamında her sürecini yakından takip ediyoruz. Bu anlamda İnönü Üniversitemizdeki dönüşüm süreci de bizleri mutlu etmiştir. Sayın dekanımıza ve spor camiamıza fakültemiz hayırlı olsun. Çevre illerin gerisinde kalmamak adına fakülteleşme sürecinin önemini son 3 yıldır gündemimizde tutuyorduk. Spor alanında geleceğin akademisyen, öğretmen, antrenör ve yöneticilerini daha iyi bir şekilde yetiştirme imkanı doğmuştur. Fakültemizin tüm birimleriyle altının doldurularak faaliyet göstermesi ve şehrimizin spor kültürüne katkıda bulunup, farklı projelerle Malatya sporuyla ortak bir amaç uğruna hareket etmesi en büyük beklentimizdir. Fakültemiz yarışmacı değil yetiştirici olma kimliğiyle öne çıkmalıdır.” İfadelerini kullandı.

DEKAN GÜNEŞ: HEM AKADEMİK HEM DE SPOR CAMİASINA BAŞARILI İNSANLAR YETİŞTİRECEĞİZ

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Spor alanında basınımızın bu derece ilgisi gerçekten bizleri mutlu etmiştir. 1992 yılında başlayan bir süreç bugün bu noktaya geldi. 40 yıldır bu üniversitedeyim ve her halini bilirim. Bu manada bu görevi yürütürken çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok başarılı, kendini kanıtlamış, spor alanında Türkiye çapında çeşitli federasyonlarda görev almış aktif olan bir akademik kadromuz var. Lisans ve lisansüstü 1000’e yaklaşan bir öğrenci sayımız var. Şu an 30 akademik kadromuz mevcut bunu 50’ye çıkardığımızda daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Ben dekanlığın bir denetleyici ve koordinatör gibi görüyorum. Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümlerini daha güçlü ve kendi içinden yönetilen bir hale getirerek, hem akademik camiaya hem de Türk sporuna başarılı ve donanımlı bireyler yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra ASGD yönetimi dekan Güneş’e 44 numaralı ASGD forması hediye etti. Spor gazetecilerinden oluşan heyet dekan yardımcılığına atanan Cemal Gündoğdu ve Beden Eğitimi Bölümü Başkanlığı’na getirilen Mehmet Güllü’ye de hayırlı olsun temennisinde bulundu.

















ÖMER ALİ DELİBAŞ