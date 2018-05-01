Artvin Hopaspor 3. Ligde!

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Hopa ve Ağrı’dan Sivas’a gelen binlerce taraftar izledi. Hopasporlu taraftarlar 50 otobüs ve yüzlerce özel araç ile bir gün önceden şehre geldi. Sivas’ın caddeleri Hopalılar ile doldu taştı. Müsabakanın 90 dakikası golsüz beraberlikte tamamlanırken uzatmalarda Ağrı 1970 Spor karşısında 2-0’lık üstünlük elde eden Artvin Hopaspor, 3. Lig’e çıkan takım oldu. Maç sonrası Hopalılar büyük coşku yaşadı. Takımlarının 3. Lig’e çıkışını tulum ile horon oynayarak kutladılar. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lige yükselecek takımı belirleyecek olan 1. Kademe maçı, 22 Nisan Pazar günü Artvin Hopaspor’la Fatsa Belediyespor arasında Yeni Malatya Stadı’nda oynanmış, karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine ve oyunu 9 kişi tamamlamasına rağmen 2-1 galip gelen Fatsa Belediyespor 3. Lige yükselirken, Artvin Hopaspor umudunu play-off maçına bırakmıştı.