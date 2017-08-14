14 Ağustos 2017 Pazartesi

Arturo Mina imzaya kaldı

Yeni Malatyaspor’un River Plate forması giyen 27 yaşındaki Ekvator milli takım stoperi Arturo Mina ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:54
Arturo Mina imzaya kaldı

  Stoper, orta saha ve forvet için arayışlarını sürdüren sarı siyahlı takımda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Malatya ekibinin Ekvator milli takım stoperi Arturo Mina ile prensipte anlaştığı ve tecrübeli oyuncunun birkaç içinde Malatya ya geleceği öğrenildi. 27 yaşındaki Ekvador Río Verde doğumlu ve 1,90 metre boyundaki Arturo Mina’nın River Plate ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Club Atlético River Plate, CSD Macará ve Independiente del Valle takımlarının formalarını giyen Mina, Libertadores kupasında da görev aldı. Independiente del Valle’de 88 karşılaşmada görev alan Mina, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 3’te asist yaptı. Club Atlético River Plate takımında 16 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol kaydeden Mina, CSD Macará’da ise 28 karşılaşmada görev aldı. Ekvador Milli Takımı’nın 18 kez formasını giyen Arturo Mina, 1 gol attı. 

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