20 Aralık 2017 Çarşamba

Artık tablo oldular!

Malatyasporlu taraftarlar, Malatya tribününü en yaşlı çifti olarak bilinen Maço Orhan lakaplı Orhan Mutlu (63) ve eşi Fatma Mutlu’nun (56) tablosunu çizerek, renkli çifti forum sayfalarına eklediler.

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:49
Artık tablo oldular!

  Süper Lig’in 16. haftasında Malatya’da oynanan Galatasaray maçında da tribündeki yerlerini alan yaşlı çift, alınan galibiyetle büyük bir sevinç yaşamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların tablo sürpriziyle büyük mutluluk yaşayan Maço Orhan, Malatya taraftarına teşekkür etti. Gençliğinin tribünlerde geçtiğini belirten Orhan Amca, "Aşağı yukarı 40 yıldır Malatyaspor’un peşindeyim. Ne Bu öyle bir sevgi ki anlatılmaz yaşanır. Daha önce de söyledim, bize deli diyenler oluyor. Ama bunu söyleyenler memleket nedir, memleketin takımına duyulan bağlılık nedir bunu bilmiyorlar. Taraftarlar benim için güzel bir sürpriz hazırlamışlar, gördüğümde çok mutlu oldum. Biz hiçbir zaman unutmazlar umarım. Onları çok seviyorum” diye konuştu.

Tabloyu çizen Miraç Gökhalp isimli taraftar yaptığı açıklamada, “Maço Orhan Amcamızı her maç tribünde takımı desteklerken görmek bizi daha da şevklendiriyor. O tam bir Malatyalı. Biz de ona bir sürpriz yapıp, tablosunu hazırladık. İnşallah bu tabloyu tribünde de açmak nasip olur” ifadelerini kullandı. Gökalp, tablonun bilgisayar yardımıyla çizildiğini, önümüzdeki günlerde afişe de bastıracaklarını ifade etti.

İHA
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