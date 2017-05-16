Veli Ağbaba partisinin Malatya İl Örgütü’nde düzenlediği basın toplantısında sarı kırmızılı takımın başarısı ile ilgili de konuştu. Malatya’nın tekrar hak ettiği yere döndüğünü belirten Ağbaba, “Öncelikle Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’i, İrfan hocamızı, futbolcuları, teknik heyeti, malzemecisi, şoförünü herkesi tebrik ediyorum. Bu takımın başarılı olması adına kimin katkısı varsa onlara da teşekkür ediyorum. Bazen eleştiriyoruz ama katkı verenleri de elbette kutluyoruz. Büyükşehir katkı veriyorsa büyükşehir’i kutluyoruz. Özellikle Malatyaspor’a yapılan haksızlıkları, zulmü yazan ve peşini bırakmayan emeği çok olan gazetecileri de kutluyorum. Karda, yağmurda, çamurda, sıcakta, deplasmanda takip ederek onlar yazdı ben mecliste konuştum. Onlar gündeme getiriyor ben mecliste konuşuyorum. En büyük tebriki Malatyaspor yenilince uyuyamayan, galip gelince sevinçten göz yaşı döken, yapılan her türlü haksızlıkta kendisine yapılmış gibi sanan, nafakasını Malatyaspor’a ayıran cefakar Malatyaspor taraftarlarını da yürekten kutluyorum. Süper Lig’e sadece futbol takımı çıkmamıştır. Artık o futbol kulübünün bulunduğu kent Süper Lige çıkmıştır. Bizde artık Süper Lig’in milletvekiliyiz. Bunu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Boluspor maçı öncesi bir totemimiz vardı. Eğer Boluspor maçını kazanıp Süper Lig’e çıkmayı garantilersek, il başkanımız ile birlikte basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte Sivasspor maçını Sivas’da birlikte izlemek için organizasyon yaparak davet edeceğimizi belirttik. Hep beraber Sivas maçına gidip orada birlikte izleyelim diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ