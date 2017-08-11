Süper Lig’in ilk haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, sportif direktör Ali Ravcı’dan açıklamalar geldi. Kamuoyundaki karamsar havanın artık dağılması gerektiğini aktaran Ravcı, Osmanlıspor maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

“TAKIM İÇİNDEKİ HAVA İYİ”

44 yaşındaki futbol adamı takımda eksik bulunmadığını belirterek, “Öncelikle Süper Lig’de yeni sezon öncesi tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Malatya’mız adına inşallah güzel bir yılı fair play içersinde geride bırakırız. Takımımız şu an tamamen maça konsantre bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ama aynı şeyi maalesef şehirde göremiyoruz. Birçok sıkıntı ve eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. Ancak artık maç gününe gelindi ve artık Osmanlı maçının havasına girmek istiyoruz. Olumsuzluk ve negatif düşünceler üzerinden hiçbir şeyi ileri götüremezsiniz. Maçı yeni stat olmasa bile İnönü Stadı’nda oynamak istiyoruz. Takım Malatya’da hazırlandı maçı da bir şekilde Malatya’da oynama düşüncesindeyiz. Ertuğrul Hoca ve futbolcular ilk maç olduğu içi çok hırslı ve puanlarla başlamak istiyorlar. Artık şu eksik bu fazla demeden sahadan lehimize alacağımız en iyi sonuç için mücadele edeceğiz. Eren Tozlu’nun hafif bir sakatlığı dışında takım içersinde herhangi olumsuz bir durumumuz yok” diye konuştu.

FATİH AVCI