09 Mayıs 2017 Salı

Artık kartlar evde çıkacak! Batuhan’ın mutlu günü...

Malatya Bölgesi B Klasman Futbol Hakemi Batuhan Gültek hayatını Derya Oduncuoğlu ile birleştirdi.

09 Mayıs 2017 Salı 11:53
Artık kartlar evde çıkacak! Batuhan’ın mutlu günü...

27 yaşındaki başarılı hakemin düğünü Malatya Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşti. Spor camiası Batuhan – Derya çiftinin düğününde buluşurken, Malatyalı Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa’da çiçek ve düğün hediyesi göndererek, genç hakemi tebrik etti. Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift davetlileri karşıladıktan sonra tebrikleri kabul etti. Malatya Bölgesi’nin B Klasman’daki tek hakemi olan Batuhan Gültek, mutluluğunu arkadaşları ve spor camiasıyla paylaşırken, “Bugün en mutlu anlarımdan birini yaşıyorum. Tüm camiamız ve dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Sevgili eşim Derya Hanım ile hayatımızı birleştirdiğimiz şu günde mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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