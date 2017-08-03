03 Ağustos 2017 Perşembe

Arslanboğa seminere katılacak

Merkez Hakem Kurulu tarafından 4-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Seminerleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başlıyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:46
Arslanboğa seminere katılacak

   Malatyalı Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa da seminerde yer alacak hakemler arasında. Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemleri 4-6 Ağustos; A Klasman hakemleri ile yardımcı hakemleri ve Kadın FIFA hakemleri ile yardımcı hakemleri 6-8 Ağustos; Üst Klasman Gözlemcileri ise 8-9 Ağustos tarihlerindeki seminerlere katılacak. Seminerlerde, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, MHK Eğitimcisi ve Mentör Jorn West Larsen de eğitim verecek. 4 Ağustos Cuma günü 15.30'da Orhan Saka Salonu'nda düzenlenecek Süper Lig hakem ve yardımcı hakem seminerinin açılış töreni ile Seminerin hedefleri ve bu sene yürürlüğe giren Oyun Kuralları Değişiklikleri sunumunun yapılacağı oturum basına açık olacak.

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