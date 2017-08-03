Malatyalı Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa da seminerde yer alacak hakemler arasında. Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemleri 4-6 Ağustos; A Klasman hakemleri ile yardımcı hakemleri ve Kadın FIFA hakemleri ile yardımcı hakemleri 6-8 Ağustos; Üst Klasman Gözlemcileri ise 8-9 Ağustos tarihlerindeki seminerlere katılacak. Seminerlerde, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, MHK Eğitimcisi ve Mentör Jorn West Larsen de eğitim verecek. 4 Ağustos Cuma günü 15.30'da Orhan Saka Salonu'nda düzenlenecek Süper Lig hakem ve yardımcı hakem seminerinin açılış töreni ile Seminerin hedefleri ve bu sene yürürlüğe giren Oyun Kuralları Değişiklikleri sunumunun yapılacağı oturum basına açık olacak.

HABER MERKEZİ