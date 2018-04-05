Arsenal, yarı finale göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, CSKA Moskova’yı 4-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Lig çeyrek final ilk maçında Emirates Stadyumu’nda Rus ekibi CSKA Moskova’yı konuk etti. Karşılaşma oldukça tempolu başladı. 9. dakikada ev sahibi ekip Ramsey’in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım 15. dakikada Aleksandr Golovin eşitliği yakaladı. 23. dakikada Arsenal, Lacazette’nin penaltı golüyle yeniden öne geçerken, 28. dakikada Mesut Özil’in asistinde Ramsey farkı 2’e çıkardı. 35. dakikada yine Mesut Özil’in asistiyle bu kez Lacazette fileleri havalandırdı ve Arsenal, soyunma odasına 4-1 üstün girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi gelmeyince İngiliz ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak turu araladı.

Öte yandan gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Atletico Madrid: 2 - Sporting Lisbon: 0

Lazio: 4 - Salzburg: 2

Leipzig: 1 - Marsilya: 0