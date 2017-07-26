Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Arjantinli Emanuel Dening, Düzce kampında yaptığı açıklamada, "Malatya’yı biraz araştırdım ve kariyerimin devamı açısından iyi bir kulüp olduğuna karar verdim. Lig başladıktan sonra uzaktan attığım fantastik gollerimi göreceğinizi umut ediyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna dahil ettiği ve Boluspor ile oynanan hazırlık maçında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Dening, açıklamalarda bulundu.



BENİMLE İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORDUM

Malatya’yı kariyeri açısından iyi bir yer olarak gördüğü için tercih ettiğini belirten Arjantinli oyuncu, "Arjantin’de bir turnuvadaydım ve birçok takımın benimle ilgilendiğini duyuyordum. Yeni Malatya'nın teklifi menajerler aracılığıyla ulaştı. Orada anlattılar ve çok düzenli bir kulüp olduğunu söylediler. Ben de biraz Malatya’yı araştırdım ve kariyerimin devamı açısından iyi bir kulüp olacağına karar verdim" dedi.



FANTASTİK GOLLERİMİ GÖRECEKSİNİZ

Dening, uzaktan attığı fantastik gollere lig başladıktan sonra devam edeceğini de belirterek, "Şunu söylemek istiyorum, öncelikle takımımın kazanması önemli. Onun için gol de atmak istiyorum. Lig başladığı zaman yine böyle uzaktan fantastik gollerimi göreceğinizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.



İYİ BİR TAKIM VE ARKADAŞLIK VAR

Takım içerisinde de güzel bir ortamın olduğuna dikkati çeken Dening, "Geldiğim ilk günden beri çok sıcak bir ortam var. İyi bir takımımız ve iyi bir arkadaşlığımız var. Her şey çok güzel diye düşünüyorum. Burada mutluyum. Burada çok iyi antrenman alıyoruz. Bütün maçlara kazanmak için çıkacağız. Eğer çok iyi çalışırsak, iyi antrenman yaparsak büyük ekipleri de yenebiliriz. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

FATİH AVCI