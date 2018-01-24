ARGUVANSPOR’DA YÜZLER GÜLÜYOR

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi B Grubu’nda Arguvan Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Darendespor’u 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız geçti. Ligin ikinci yarısına moralli başladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Arguvan Belediyespor Teknik Direktörü Ali Turgut, “Bizim için 6 puan değerinde bir maçtı. Yolumuza devam ediyoruz kazandığımız için mutluyuz.” dedi.

“AKÇADAĞSPOR MAÇINI EVİMİZDE OYNAMAK İSTİYORUZ”

Maçın ilk yarısına iyi başladıklarını belirten Ali Turgut, galibiyetin önemine vurgu yaptı. Turgut, “Darendespor maç öncesinde sıralamada ardımızdan geliyordu. Ona göre hazırlanmıştık. Oyuncularımı çok iyi motive etmiştim. Yolumuz biraz uzak olsa da galibiyet için gittik. İlk anlardan itibaren genel olarak oyuncularım çok iyi koordine oldular. Rakibe çok fazla oynama alanı bırakmadık. Darendespor’un birkaç tane tecrübeli güçlü oyuncuları vardı. Onlara da markaj uygulayarak önlemler aldık. Hızlı başladık, rakip yarı alanda pres uyguladık. Kurduğumuz baskının 20. dakikalarda Bünyamin ile meyvesini aldık ve 1-0 öne geçtik. Bu golden 5 dakika sonra farkı 2’ye yükselttik. İlk yarının sonuna doğru 2 gol daha bulduk. Kazanma arzusuyla mücadeleye başladığımız için oyuncularımız disiplinden kopmadılar. 90 dakika boyunca koştular, mücadele ettiler. Rakipte ikinci yarıda farkı azaltmak adına iyi mücadele etti. Bizim için 6 puan değerinde bir maçtı. Yolumuza devam ediyoruz kazandığımız için mutluyuz. İkinci yarıya galibiyetle başlamak bizim adımıza moral oldu. Önümüzde Akçadağspor maçı var. Ümit ediyorum bu müsabakayı kendi saha ve seyircimiz önünde oynarız. Lider olmanın sevincini taraftarlarımız ile birlikte kutlamak en büyük beklentimiz.” diye konuştu.