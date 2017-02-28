1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Grubunda oynadığı 13.hafta karşılaşmasında Akçadağspor’u 3-0 yenen Arguvan Belediyespor, Play-Off mücadelesi verdiği Demirspor’un da Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla bitime 1 hafta kala avantajlı duruma geçti. Arguvan Belediyespor, son hafta maçında Telekomspor’u yenmesi halinde rakibi Demirspor’un alacağı sonuca bakmadan, 1932 Malatyagücü, 1966 Malatya Gençlik ve Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un ardından Play-Off grubuna kalan son takım olacak.

“GENÇLERE SPOR TUTKUSU AŞILAMAK İSTİYORUZ”

B Grubu’nda lider Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 30 puanla lider durumda bulunurken, Arguvan Belediyespor 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Demirspor ise 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Takımın son durumu ve Play-Off şansları hakkında değerlendirmede bulunan Arguvan Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş, "Oldukça çekişmeli geçen bir sezonun ardından Play-Off’a bu kadar çok yaklaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

“PLAY OFF’A YAKLAŞTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Arguvan Belediyespor olarak en büyük hedeflerinin gençlere sevgi ve centilmenlik içerisinde spor yapma tutkusunu aşılamak olduğunu belirten Karakuş, “Biz bu yola çıkarken başarı ya da başarısızlık kıstası koymadık ortaya. Biz sadece gençlere sevgi ve centilmenlik içerisinde spor yapma tutkusunu aşılamak hedefiyle yola çıktık. Ve bugün görüyoruz ki bu konuda gayet başarılıyız. Tabi aldığımız başarılı neticeler bizi Play-Off’a yaklaştırdı. Ben sporcularımın centilmence mücadelesine büyük saygı duyuyorum. Bu hafta da oynayacağımız Telekomspor mücadelesinde yine bize yakışır bir şekilde, centilmence bir görüntü ortaya koymak ne büyük hedefimiz. Oldukça çekişmeli geçen bir sezonun ardından Play-Off’a bu kadar çok yaklaştığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

FATİH AVCI