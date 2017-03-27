Denk güçlerin maçında 3 – 1’lik skorla kazanan Arguvan Belediyespor son hafta öncesi avantajı kapan takım oldu. Play off kurları çekildiğinde en zor fikstürle başlayan Arguvan Belediyespor grubun iki iddialı takımından 4 puan çıkararak son hafta karşılaşacağı puansız 1966 Malatya Gençlik maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Hekimhan’ı dün Yeşiltepe Stadı’nda saat 15.30’da başlayan maçta 20. dakikada Bünyamin, 55 ve 67. dakikalarda Engin’in golleri ile yıkan Arguvan’da karşılaşmanın 88. Dakikada Kemal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Lacivert beyazlılar, son maçında kazanır, Malatyagücü – Hekimhan maçında beraberlik ya da Hekimhan’ın galibiyeti olursa şampiyon olan taraf olacak.

MEHMET KIROĞLAN