27 Mart 2017 Pazartesi

Arguvan’dan kritik 3 puan!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play Off Grubu’nda ikinci hafta müsabakalarında erken final denilecek maçta Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile Arguvan Belediyespor karşı karşıya geldi.

27 Mart 2017 Pazartesi 11:16
Arguvan’dan kritik 3 puan!

 Denk güçlerin maçında 3 – 1’lik skorla kazanan Arguvan Belediyespor son hafta öncesi avantajı kapan takım oldu. Play off kurları çekildiğinde en zor fikstürle başlayan Arguvan Belediyespor grubun iki iddialı takımından 4 puan çıkararak son hafta karşılaşacağı puansız 1966 Malatya Gençlik maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Hekimhan’ı dün Yeşiltepe Stadı’nda saat 15.30’da başlayan maçta 20. dakikada Bünyamin, 55 ve 67. dakikalarda Engin’in golleri ile yıkan Arguvan’da karşılaşmanın 88. Dakikada Kemal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Lacivert beyazlılar, son maçında kazanır, Malatyagücü – Hekimhan maçında beraberlik ya da Hekimhan’ın galibiyeti olursa şampiyon olan taraf olacak. 

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya