01 Aralık 2017 Cuma

Arguvan’da moraller yerinde

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig şansını son maçta kaçıran Arguvan Belediyespor, bu sezon işini şansa bırakmak istemiyor.

01 Aralık 2017 Cuma 11:46
Arguvan’da moraller yerinde

  Yenilenen kadrosuyla hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Arguvan Belediyespor, 1. Amatör Küme Büyükler Ligine 3-0’lık Darendespor galibiyetiyle başladı. Yeni sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyleyen Arguvan Belediyespor Sportif Direktörü Serdar Karakuş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Geçen sezon BAL’a yükselme fırsatını son maçta kaçırdıklarını hatırlatan Karakuş, “Yeni sezona çok iyi hazırlandık ve ilk maçta güçlü bir takım olan Darendespor’u 3-0 mağlup ettik. Bu sezon da hedefimiz geçen yıl olduğu gibi şampiyon olmak. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Arguvan hem spora olan bağlılığı, hem de gerekli alt yapısıyla başarılı olmayı hak eden bir ilçemiz. Bunun için bu sezon elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tabi sezona galibiyetle başlamak önemliydi. Biz farklı bir skorla başladık. Lig uzun bir maraton, bu maçı unutup önümüzdeki Akçadağ maçını düşünmeye başladık. O maçı da kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz” dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahArguvan Belediyespor

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