Malatya şampiyonu olmak için ciddi bir avantaj yakalayan Arguvan Belediyespor, play off son maçında en rahat ekip durumunda. Puansız 1966 Malataya Gençlik ile karşılaşacak lacivert beyazlılar, 1932 Malatyagücü – Hekimhan Belediyesi Girmanaspor maçının sonucunu bekleyecek. Olası beraberlikte ve Hekimhan galibiyetinde şampiyonluk turu atacak Arguvan’da kulübün futbol şube sorumlusu Serdar Karakuş, bu sezon şampiyonluk için kenetlendiklerini söyledi.

“ARKAMIZDA KOCAMAN BİR İLÇE VAR”

Karakuş, play off’ta son maçın ardından 1932 Malatyagücü ile aynı puanda yer almaları halinde bir müsabaka daha oynayacaklarını hatırlatarak, “Biz son maçımızı kazanıp rakiplerin oynayacağı maçtan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Ama şampiyonluğa inandık. Arkamızda kocaman bir ilçenin halkı var. Bu hafta olmaz diğer hafta sonu olur. İlçemize BAL takımı kazandırmak istiyoruz. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Gerçekten şampiyonluğu hak ettik. Biz bu yolun sonunun iyi olduğunu biliyoruz. Arguvan Belediyespor olarak bu sene şampiyonluğa inandık. Aldığımız galibiyette bunun en büyük göstergesi. Hekimhan grubun favori takımlarından birisiydi ama çıkıp inançlı bir oyunla galip geldik. Sırada on maçımız var. Sonrasında da puan eşitliğinde bir finalimiz daha olabilir” dedi.

MEHMET KIROĞLAN