28 Mart 2017 Salı

Arguvan şampiyonluğa inandı!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play Off Grubu’nda Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’u 3 – 1 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Arguvan Belediyespor son hafta puansız 1966 Malatya Gençlik ile karşılaşacak. Bu maç öncesi oyuncularına güvendiklerini belirten Arguvan Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş, “Şampiyonluğa inandık” dedi.

28 Mart 2017 Salı 12:17
Arguvan şampiyonluğa inandı!

  Malatya şampiyonu olmak için ciddi bir avantaj yakalayan Arguvan Belediyespor, play off son maçında en rahat ekip durumunda. Puansız 1966 Malataya Gençlik ile karşılaşacak lacivert beyazlılar, 1932 Malatyagücü – Hekimhan Belediyesi Girmanaspor maçının sonucunu bekleyecek. Olası beraberlikte ve Hekimhan galibiyetinde şampiyonluk turu atacak Arguvan’da kulübün futbol şube sorumlusu Serdar Karakuş, bu sezon şampiyonluk için kenetlendiklerini söyledi.

“ARKAMIZDA KOCAMAN BİR İLÇE VAR”
  Karakuş, play off’ta son maçın ardından 1932 Malatyagücü ile aynı puanda yer almaları halinde bir müsabaka daha oynayacaklarını hatırlatarak, “Biz son maçımızı kazanıp rakiplerin oynayacağı maçtan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Ama şampiyonluğa inandık. Arkamızda kocaman bir ilçenin halkı var. Bu hafta olmaz diğer hafta sonu olur. İlçemize BAL takımı kazandırmak istiyoruz. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Gerçekten şampiyonluğu hak ettik. Biz bu yolun sonunun iyi olduğunu biliyoruz. Arguvan Belediyespor olarak bu sene şampiyonluğa inandık. Aldığımız galibiyette bunun en büyük göstergesi. Hekimhan grubun favori takımlarından birisiydi ama çıkıp inançlı bir oyunla galip geldik. Sırada on maçımız var. Sonrasında da puan eşitliğinde bir finalimiz daha olabilir” dedi.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya