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ARGUVAN SAHASINA KAVUŞTU

Amatör kümenin renkli takımlarından olan Arguvan Belediyespor, kendi ilçesindeki yeni tesisinde ilk antrenmanına çıktı. Bu sezon önce şampiyonluk sonra BAL’ı hedefleyen mavi beyazlılarda antrenör Ali Turgut açıklamalarda bulundu.

ARGUVAN SAHASINA KAVUŞTU

Amatör kümenin renkli takımlarından olan Arguvan Belediyespor, kendi ilçesindeki yeni tesisinde ilk antrenmanına çıktı. Bu sezon önce şampiyonluk sonra BAL’ı hedefleyen mavi beyazlılarda antrenör Ali Turgut açıklamalarda bulundu.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 11:19
ARGUVAN SAHASINA KAVUŞTU

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi B Grubu’nda lider Arguvanspor, Pazar günü oynayacağı Darendespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İlçe merkezinde yapımı tamamlanan sentetik sahada ilk kez idman yapan mavi-beyazlıların antrenörü Ali Turgut takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Turgut, “Futbolcularımızı önceki gün Arguvan’a getirdik. Yeni sahamızı kullanma fırsatı bulduk. Dün ki antrenmanımızı burada gerçekleştirdik. Aynı zamanda kulüp başkanımız yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanımız ve teknik heyet ile beraber yemekte bir araya geldik. Önümüzdeki süreçle alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Artık şampiyonluk potası içerisinde olduğumuzu, daha kontrollü ve disiplinli şekilde hareket etmemiz gerektiğini paylaştık. Güzel bir uyum yakaladık. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla inşallah 29 Ocak’ta karşılaşacağımız Akçadağspor maçını kendi saha ve seyircimiz önünde yapmayı hedefliyoruz. Sporcularımız sabırsızlıkla kendi seyircisinin önünde top oynayacakları günü bekliyor.” ifadelerini kullandı.

6 PUANLIK MAÇ

İkinci yarıya daha istekli ve hırslı başlamak adına devre arasında iyi hazırlandıklarını kaydeden Turgut, "oyuncuların antrenmanlardaki neşeli halleri bizleri de mutlu ediyor. Lider olmanın onlar üzerinde büyük bir heyecan uyandırdığını görebiliyoruz. 4 yeni oyuncuyla anlaşma sağladık. Cuma gününe kadar gerekli sözleşmeleri yapıp bu oyuncuları ilk hafta maçına yetiştirmeyi planlıyoruz. Pazar günü zorlu Darende deplasmanına gideceğiz. Onlarda şampiyonluk mücadelesi verdikleri için maçı kazanmak isteyeceklerdir. İkinci sırada peşimizde olan bir takımla oynayacağımız için aslında 6 puanlık müsabakaya çıkacağız. Puan farkının açılmaması için her şeyi yapacaklardır. Biz teknik heyet ve futbolcular olarak her türlü tedbiri alacağız. Maç gününe kadar tempomuzu artırarak güzel bir oyunla  inşallah ikinci yarıya galibiyetle başlayacağız.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 18.01.2018 20:28
Anahtar Kelimeler:
BusabahSporMalatyaSahaArguvan
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