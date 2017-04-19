Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayan ve BAL Ligi için İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayacak olan Arguvan Belediyespor, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Üç yıl önce kurulan ve iki yıl içerisinde üst üste şampiyonluklar elde eden mavi beyazlılarda, hazırlıklar yoğun tempoda devam ederken, kulüp başkanı Kanber Yıldırım, takımı yalnız bırakmıyor.

Arguvan Belediyespor’un kulüp başkanı Kanber Yıldırım, Malatya amatörüne farklı bir anlayış getirdiklerini ifade ederek, “İki yıl içerisinde önce 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi, arkasından da 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olduk. Tabi bu şampiyonluklar kolay gelmedi. Kolay bir iş değil, ilmik ilmik örülen bir emeğin sonucudur” dedi.

“AMATÖR SPORDA AHLAK BİRİNCİ SIRADA GELİR”

Arguvan Belediyespor’un kulüp başkanı Kanber Yıldırım, Arguvan Belediyespor olarak üç yıl önce kurulduklarını anımsatarak, üç seneye iki şampiyonluk sığdırdıklarını kaydetti. Yıldırım, amatör sporda ahlakın birinci planda geldiğini ifade ederek, “Belirli bir anlayışla amatör futbol liglerine katılmaya başladık. Spor amatörce yapılınca, amatörce de mücadele etmek gerekiyor. Sporculara yakışmayan durumlara girmeden yönetim, teknik heyet ve sporcularla birlikte sporun ahlakına uygun şekilde mücadele etmemiz bu başarıları getirdi. Amatör sporda ahlak birinci planda gelir, bizde bu doğrultuda mücadele ettik. Sporcularımızın centilmence, kardeşlik, dayanışma, arkadaşlık duygularıyla mücadele etmeleri ve bunu kalıcı hale getirmeleri için mücadele ettik. Bu duyguları yönetim olarak futbolcularımıza aşılamaya çalıştık ve başarı da bu anlayışın hayata geçmesiyle geldi” şeklinde konuştu.

“ŞAMPİYONLUKLAR KOLAY GELMEDİ”

Arguvan Belediyespor olarak Malatya amatör futboluna önemli bir hareketlilik ve farklı bir anlayış getirdiklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: “Kulüp olarak Malatya amatörüne renk kattık. Dolayısıyla da başarının yanı sıra spor camiasında da konuşulur hale geldik. Kulüp olarak iki yıl içerisinde önce 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi, arkasından da 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olduk. Tabi bu şampiyonluklar kolay gelmedi. Kolay bir iş değil, ilmik ilmik örülen bir emeğin sonucudur.”

“TEKNİK HEYETE VE FUTBOLCULARA GÜVENİYORUZ”

Yıldırım, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde elde ettikleri şampiyonluğun ardından BAL Ligi’ne yükselmek için İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayacaklarını belirtti. BAL Ligi’ne yükselmek için mücadele edeceklerini dile getiren Yıldırım, “Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz BAL Ligi’ne yükselmek. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bu anlamda yoğun bir çaba ve emek sarf ediyorlar. Ben bu çalışmanın başarıyı getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

“EN ÇOK SEYİRCİSİ OLAN TAKIM BİZİZ”

Taraftarların takıma büyük bir destek verdiğini dile getiren Yıldırım, “Arguvan Belediyespor olarak Malatya amatörüne birde seyircilerin katkısını dahil etmiş olduk. Herkesin de bildiği gibi en çok seyircisi olan takım Arguvan Belediyespor. Taraftarlarımızda tüm güçleriyle ve olanaklarıyla takıma büyük katkı sağladılar. Hiçbir maçta takımımızı yalnız bırakmadılar, yanımızda oldular. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Baraj maçında da büyük bir kalabalıkla, bin kişilik bir taraftarın bizi destekleyeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ