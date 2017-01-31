Malatya İnönü Üniversitesi Stadında oynan maçın 2.dakikasında Hekimhan Belediye Girmanaspor oyuncusu Ramazan’ın topu kendi kalesine göndermesiyle Arguvan Belediyespor 1-0 öne geçerken Hekimhan Belediye Girmanaspor 42. dakikada Berkant’ın ayağından bulduğu golle skora denge getirdi.

Maçın ikinci yarısı ortada geçerken Arguvan Belediyespor 82. dakikada Enginle bir kez daha öne geçti. Son dakikalarda baskıyı artıran Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Berkant’ın topu ağlara göndermesiyle maçta yeniden eşitliği sağladı. Maç bu skorla biterken Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş maçı beraber izledi.

FATİH AVCI