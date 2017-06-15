1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde geçen sezon şampiyon olan Arguvan Belediyespor’un maçlarını kendi sahasında oynaması için sürdürülen girişimler sonuç verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Arguvan Kaymakamlığı ve Arguvan Belediyesi’nin ortak çalışmaları sonucu Arguvan’a saha, soyunma odaları ve tribünden oluşan bir futbol sahası yapımı için çalışmalara başlandı.

"TAM TEŞEKKÜLÜ BİR SAHA YAPACAĞIZ”

Müteahhit firma ile sözleşme imzalandığını ve yer tesliminin ardından sahanın yapım çalışmalarına başlandığı belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, “Arguvan Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve bizim ortak çalışmalarımız sonucu Arguvan’a tam teşekküllü bir sentetik saha kazandırma noktasında sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Arguvan Belediyespor’un son yıllarda futbolda yakaladığı başarı hepimizin malumu. İnşallah onlar da bundan sonra maçlarını kendi sahalarında oynayacaklar. Malatya’da tüm ilçe ve semtlere futbol sahası kazandırma yolunda önemli adımlar attık. Bu adımlarımızdan bir yenisi de Arguvan’dı. Arguvan Belediyespor yeni sahasını gelecek sezon kullanabilecek” ifadelerini kullandı.

İHA