1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde geçen sezon Play Off oynama başarısı gösteren Arguvan Belediyesispor, bu sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından başında geliyor. Ligin ilk yarısında oynanan 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan Mavi-beyazlılarda hedef namağlup şekilde şampiyon olmak.

Takımın son durumu ve ikinci yarı hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ali Turgut, ligin ilk yarısının kendileri açısında istedikleri gibi gittiğini söyledi. Turgut, “Ligin ilk yarısında her şey istediğimiz gibi gitti, ilk yarıyı 5 galibiyet 1 beraberlikle kayıpsız kapattık. Bir haftalık devre arasından sonra ikinci yarının ilk maçında Darende deplasmanına konuk olacağız. Her iki grupta da en az gol yiyen ve namağlup olan takımlardan biriyiz. Bu sezon ileriye dönük olarak gençlerden kurulu bir takım olmayı tercih ettik. Hedefimiz zaten Bölgesel Amatör Lig’de yer almak. Takım olarak iyi yerdeyiz. Hedefimize ulaşmak için devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz.” dedi.

DARENDE MAÇI KIRILMA NOKTASI

Takımda bu sezon her futbolcunun gol atma başarısı gösterdiğini kaydeden Turgut, “Herkes bir birine gol attırmanın mücadelesini veriyor. Tüm oyuncularımız bu sezon öne çıktı diyebilirim. Ligin ilk haftasında bir başka iddialı takım olan Darende’yi 3-0 yenmiştik. İkinci yarının ilk haftasında bu kez deplasmanda önemli bir maça çıkacağız. Bütün zorlu deplasmanları kayıpsız atlattık. İlçe deplasmanları seyir zevki yüksek maçlara sahne olsa da futbolcular için hakikaten zor oluyor. Dolayısıyla ilk hafta maçı bizim için kırılma maçı diyebilirim. 3 puan gerimizden geliyorlar, onlarda takviye yaptılar, Play Off oynamak istiyorlar. Her türlü önlemimizi alarak inşallah o maçtan da kayıpsız dönmek istiyoruz. Ama her şeye rağmen Darende bizim kardeş takımımız, geçmişten gelen pozitif bir hukukumuz var. Kulüp yöneticileri görüştüğümüz, saygı gösterdiğimiz insanlar. Tabii ki bu futbol her iki takımında hedefi var. Onlarda eminim ellerinden geleni yapmak isteyeceklerdir. Seyirci gücünü yanlarına alacaklardır.” şeklinde konuştu.

TOP BAŞI 12 OCAK’TA

İkinci yarıya hızlı başlamak istediklerini ifade eden Ali Turgut, “Devre arasında futbolcularımıza dinlenmeleri açısında birkaç gün izin verdik. İznin ardından tekrar toplanıp idmanlarımızı sürdüreceğiz. İkinci yarı hazırlıklarına 12 Ocak’ta başlayıp rutin antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bu süre esnasında bir de hazırlık maçı oynamayı düşünüyoruz. Lige hızlı şekilde başlayıp, hedefimize en iyi şekilde gitmeyi düşünüyoruz. Yönetimimiz bize her türlü desteği veriyor. Özellikle belediye başkanımız Mehmet bey ve kulüp başkanımız Kamber bey sürekli yanımızda olduklarını ifade ediyor. İnşallah ikinci yarının ilk iç saha maçını da sahamızda oynayarak seyirci desteğini de yanımızda göreceğiz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ