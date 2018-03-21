ARGUVAN FİNALE HAZIR!

Geçen sezon BAL biletini son maçta İnönü Üniversitesispor’a kaptıran mavi-beyazlıların teknik sorumlusu Ali Turgut “Kağıt üzerinde kimin favori olduğu hiç önemli değil sahaya çıkıp mücadelemizi terimizin son damlasına kadar ortaya koyacağız.”dedi.

Arguvan Belediyespor teknik sorumlusu Ali Turgut Play Off yarı final maçında Demirspor’u 2-0 yendikleri karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin maça başlarken alan daraltıp baskı kuracaklarını ve sert oynayacaklarını tahmin ettiklerini söyleyen Turgut, “Bu duruma karşılık aynı şekilde rakibe karşılık vermemiz gerekiyordu. Ama saha kenarında gerekli müdahaleleri yapmamız rağmen ilk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Yüksek tempoyla başladıkları için zaman geçtikçe rakibin zayıflayacağını da biliyorduk. İlk yarının 0-0 bitmesi bizim açımızdan iyi bir skordu. Kalecimiz İsa yine her zamanki gibi günündeydi. Gelişen ataklarda gole izin vermedi. İkinci yarıya hızlı başladık. Onların bize ilk yarıda yaptığını bu kez biz ikinci yarıda onlara yaptık. Muhammet attığı iki golle galibiyette büyük rol oynadı. Futbolcularımı kutluyorum. Sırada Pütürge Belediyespor maçımız var. Centilmence geçmesini istediğimiz zevkli bir mücadele olmasını istiyoruz. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Kağıt üzerinde kimin favori olduğu hiç önemli değil sahaya çıkıp mücadelemizi terimizin son damlasına kadar ortaya koyacağız.” diye konuştu.

“ÇOK POZİSYON VERDİK”

Attığı 2 golle takımının galip gelmesinde rol alan mavi-beyazlıların genç oyuncusu Muhammet Akarsu ise şunları söyledi: “Maçın ilk yarısı Demirspor’un lehineydi. Daha baskılı ve istekli olan taraf görüntüsü ortaya koydular. Biz ayağa oynayarak o baskıyı kırmaya çalıştık fakat zorlandık. Rakibe birçok pozisyon şansı tanıdık. Bizimde kaçan pozisyonlarımız vardı. Devre arasında soyunma odasına gittiğimizde teknik heyet ve yönetimimiz bizi gayet iyi şekilde motive ederek ikinci yarıya çıkmamızı sağladılar. Bu kez maçın diğer kısmına çok farklı başladık. O moralle ikinci yarının hemen başında 48. dakikada takımımı 1-0 öne geçirdim. Golden sonra sahada daha rahat bir Arguvan Belediyespor vardı. Oyunun üstünlüğü bizim elimize geçti. Karşılıklı gelişen ataklarda gol pozisyonları doğdu. Maçın sonlarına doğru Demirspor’un stoper oyuncusu Uğur kırmızı kartla oyun dışı kalınca maçın kontrolü tamamen elimize geçti. Son dakikalarda yakaladığım gol pozisyonunu iyi değerlendirdim ve skoru 2 farka taşıdık.”

“GALİP GELMESİNİ BİLDİK”

“Sezon başından buyana Demirspor gibi güçlü bir rakiple henüz karşılaşmadıklarını ifade eden Akarsu, “Bulunduğumuz gruptaki rakiplerimize karşı fazla zorlanmadık. Oynadığımız maçların tamamında daha rahat olan taraf bizlerdik. Ama Malatya’nın en çok koşan ve mücadele eden takımı Demirspor gibi bir rakiple farklı bir atmosferde karşılaştık. Final havasında geçen bir maç olduğundan dolayı ilk başlarda açıkçası bocaladık. Neyse ki; ikinci yarıda bize yakışır şekilde oyunumuzu oynayarak galip gelmesini bildik. İnşallah final maçında karşılaşacağımız rakibimizi de yenerek Arguvan Belediyesi’nin ismini BAL’a yazdırmak istiyoruz.” diye konuştu. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi