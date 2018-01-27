Arguvan evinde, Pütürge deplasmanda!

Amatör Büyükler Futbol Lig’de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak 7 maçla sürecek. A grubunda namağlup liderliğini sürdüren Pütürge Belediyespor Battalgazi Belediyespor ile karşılaşacak. B grubunun lideri Arguvan Belediyespor ise Akçadağspor’u sahasında konuk edecek. Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 9. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:

YEŞİLTEPE 1’NOLU SAHA: 13.00 Ataköyspor-Darendespor, 15.00 Sanayispor-Demirspor YEŞİLTEPE 2’NOLU SAHA: 12.30 Battalgazi Bel. Spor-Pütürge Bel. Spor, 14.30 Hekimhan Girmana-1966 M. Gençlikspor YEŞİLTEPE 3’NOLU SAHA: 10.30 Kale G. Birliği-Malatyaspor DOĞANŞEHİR İLÇE: 13.30 Doğanşehir Bel. Spor-Adafı Kartal ARGUVAN İLÇE: 13.30 Arguvan Bel. Spor-Akçadağspor