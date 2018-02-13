Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

ARGUVAN DOLU DİZGİN

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi biletini final maçında elinden kaçıran Arguvan Belediyespor, şampiyonluk parolasıyla başladığı bu sezonda hedefine emin adımlarla devam ediyor. Ligin kalesinde en az gol gören takımı olan mavi-beyazlıların teknik patronu Ali Turgut ve genç file bekçisi İsa Karabeyeser, Ataköyspor ile oynadıkları maçın ardından BUSABAH’a konuştular.

ARGUVAN DOLU DİZGİN

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi biletini final maçında elinden kaçıran Arguvan Belediyespor, şampiyonluk parolasıyla başladığı bu sezonda hedefine emin adımlarla devam ediyor. Ligin kalesinde en az gol gören takımı olan mavi-beyazlıların teknik patronu Ali Turgut ve genç file bekçisi İsa Karabeyeser, Ataköyspor ile oynadıkları maçın ardından BUSABAH’a konuştular.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 12:16
ARGUVAN DOLU DİZGİN

Malatya 1. Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda en yakın takipçisi Ataköyspor’u 4-1 yenen Arguvan Belediyespor’un teknik direktörü Ali Turgut ve başarılı file bekçisi İsa Karabeyeser BUSABAH’a özel değerlendirmelerde bulundular.

11 HAFTADA 3 GOL

Futbola 2011 yılında Sancaktar sporda başlayan Arguvan Belediyespor’un genç file bekçisi İsa Karabeyeser, 6 yıl boyunca formasını giydiği takımından sezon başında Arguvan Belediyespor’a transfer olmuştu. Bu sezon yeni takımının formasını 9 maçta başarılı şekilde giyen genç eldiven, geride kalan haftalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Kalesinde ligin en az gol gören takımı olma özelliğini taşıyan Arguvan Belediyespor’un başarısında büyük rol oynayan Karabeyeser, 11. haftaya kadar kalesinde sadece 3 gole engel olamadı. Yeni takımıyla birlikte çıkışa geçtiğini belirten İsa Karabeyeser, Arguvan Belediyespor’un formasını giymekten mutluluk duyduğunu söyledi.

“BU LİGİN ÜSTÜNDE BİR TAKIMIZ”

İsa Karabeyeser, “İyi bir sezon geçiriyoruz. Ligin en az gol takımıyız bunu sadece kendime ve defans hattına bağlamam yanlış ifade olur. Bize verilen görevleri bütün takım arkadaşlarım ve ben saha içerisinde çok iyi yapıyoruz. Top rakipteyken baskı kurup topu kazanıyoruz onlarında bize pek atak yapma şansları olmuyor. Teknik heyetimiz, yöneticilerimiz bizlere sonuna kadar destek oluyor. Antrenmanlarımız gayet neşeli ve disiplin içerisinde sürüyor. Bu haftada puan kaybettiğimiz tek takım olan Ataköyspor ile oynadık. İyi mücadele ettik. Sadece işimize baktık. Topumuzu oynayarak maçtan öncede söz verdiğimiz gibi sahadan galip ayrıldık. Hedefimiz kesinlikle Bölgesel Amatör Futbol Ligi, geçen sene kıl payı elimizden kaçırdık. Ama bu sene takım olarak inandık ve gereğini yapıyoruz. Biz bu ligin üstünde bir takımız ve Arguvan Belediyespor’u Malatya temsilcisi olarak duyurmak ve temsil etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu

“PLAY OFF MAÇLARINA İYİ HAZIRLANACAĞIZ”

Arguvan Belediyespor teknik direktörü Ali Turgut ise, Ataköyspor ile oynadıkları maçın kendileri için hem prestij hem de grup liderliği yönünden önemli olduğunu söyledi. Turgut, “Arkamızdan gelen rakibimizin puanı bizimle aynıydı. Bir maçımız eksikti. İkili averajla üzerimize çıkabilirlerdi. Hedefimiz grubumuzu lider bitirmek. Geride kalan haftalarda puan kayıp ettiğimiz tek takımdı. Kalemizde gördüğümüz 2 golden 1’ini Ataköyspor’a karşı yemiştik. Futbolcu kardeşlerim sahaya disiplinli şekilde çıktılar ve iyi mücadele ettiler. Kazanmayı istediler. Hedefimize ilerlerken bir rakibimizi daha geride bıraktık. Maçın ilk yarısında kendisine güvendiğim, sezona sol bek olarak başlayan ama asıl mevkisi forvet olan Muhammet Akarsu, bu maçta santrafor başladı. Henüz ilk dakikalarda iyi bir pas organizasyonuyla Muhammet golünü attı. Yine ikinci golümüzde de Muhammet top kendi sahamızdan alarak rakip ceza sahasına kadar sürüp golün asistliğini yaptı. İlk yarıda istediğimiz gibi soyunma odasına girdik. İkinci yarıda Muhammet kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Yeni transferimiz Fikret kafa golüyle skoru 4-1’e getirdi. Oyuncu kardeşlerimi verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Tempomuzu daha da artırarak, antrenmanlarımızı sıklaştırıp Play off maçlarına iyi hazırlanacağız.” diye konuştu.busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
BÖLGESEL AMATÖR FUTBOL LİGİArguvan Belediyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BULUT'TAN TEPKİ!
BULUT'TAN TEPKİ!
Rizeli judocular madalya ile döndü
Rizeli judocular madalya ile döndü
BAL’da olaylı maçın cezaları açıklandı 
BAL’da olaylı maçın cezaları açıklandı 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim