ARGUVAN ÇOK FARKLI!

Amatör Küme Futbol Ligi’nde 9. hafta bir maç haricinde tamamlandı. Grup liderlerinin galip geldiği haftada toplam 32 gol atıldı. Haftanın en çok gol atılan maçında biri olan Arguvan Belediyespor, Akçadağspor’u 8-0 mağlup etti.