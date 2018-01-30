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ARGUVAN ÇOK FARKLI!

Amatör Küme Futbol Ligi’nde 9. hafta bir maç haricinde tamamlandı. Grup liderlerinin galip geldiği haftada toplam 32 gol atıldı.  Haftanın en çok gol atılan maçında biri olan Arguvan Belediyespor, Akçadağspor’u 8-0 mağlup etti.

ARGUVAN ÇOK FARKLI!

Amatör Küme Futbol Ligi’nde 9. hafta bir maç haricinde tamamlandı. Grup liderlerinin galip geldiği haftada toplam 32 gol atıldı.  Haftanın en çok gol atılan maçında biri olan Arguvan Belediyespor, Akçadağspor’u 8-0 mağlup etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 13:36
ARGUVAN ÇOK FARKLI!

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 9. hafta karşılaşmaları bir maç haricinde tamamlandı. Grup liderlerinin kazanmaya devam ettiği haftada Doğanşehir İlçe Stadı’nda oynanması gereken Doğanşehir Belediyespor-Adafı Kartalspor karşılaşması kar engeline takıldı. İlçe stadına yağan yoğun kar yağışı yüzünden müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Pütürge Belediyespor, Battalgazi Belediyespor’u 2-1 ile geçerken, B Grubu’nda ise lider Arguvan Belediyespor, Akçadağspor’u 8-0 yendi.  Ligin 9.haftasında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu: Sanayispor-Demirspor: 3-5, Battalgazi Belediyespor-Pütürge Belediyespor: 1-2, Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-1966 Malatya Gençlik: 3-1, Kale Gençlerbirliği-Malatyaspor: 1-4 B Grubu: Ataköyspor-Darendespor: 4-0, Doğanşehir Belediyespor-Adafı Kartalspor: ertelendi, Arguvan Belediyespor-Akçadağspor: 8-0

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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