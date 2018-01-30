ARGUVAN ÇOK FARKLI!

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 9. hafta karşılaşmaları bir maç haricinde tamamlandı. Grup liderlerinin kazanmaya devam ettiği haftada Doğanşehir İlçe Stadı’nda oynanması gereken Doğanşehir Belediyespor-Adafı Kartalspor karşılaşması kar engeline takıldı. İlçe stadına yağan yoğun kar yağışı yüzünden müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Pütürge Belediyespor, Battalgazi Belediyespor’u 2-1 ile geçerken, B Grubu’nda ise lider Arguvan Belediyespor, Akçadağspor’u 8-0 yendi. Ligin 9.haftasında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu: Sanayispor-Demirspor: 3-5, Battalgazi Belediyespor-Pütürge Belediyespor: 1-2, Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-1966 Malatya Gençlik: 3-1, Kale Gençlerbirliği-Malatyaspor: 1-4 B Grubu: Ataköyspor-Darendespor: 4-0, Doğanşehir Belediyespor-Adafı Kartalspor: ertelendi, Arguvan Belediyespor-Akçadağspor: 8-0
ÖMER ALİ DELİBAŞ