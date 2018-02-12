 Arguvan Belediyespor Kazandı

Yeşiltepe 3 nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Arguvan Belediyespor 4-1 kazandı. Mücadelenin ilk yarısına iyi başlayan taraf Arguvan Belediyespor oldu. Maçın 25. dakikasında konuk Arguvan Belediyesi Muhammed’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra Bünyamin skoru 2-0’a taşıdı. Ataköyspor, Ferdi Topuz’un 39. dakikada attığı golle durumu 2-1’e taşıdı ve devre arasına bu skorla girdi. İkinci yarının 60. dakikasında hakeme itirazından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ferdi Topuz, takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğünü kuran Arguvan Belediyespor 64. dakikada Muhammet ve 88. dakikada Fikret’in attığı gollerle farkı 3’e çıkardı. Her iki takımın oyuncularının centilmence mücadele ettiği maçı Arguvan Belediyespor 4-1 kazandı. Ligde namağlup şekilde liderliğini devam ettiren Arguvan Belediyesi, puanını 25’e çıkarırken, Ataköyspor ise ikinci mağlubiyetini alarak 22 puan ile ikinci sıradaki yerini korudu.



Bu arada 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde toplu sonuçlar ise şöyle:

Sanayispor 2 - 3 1966 Malatya Gençlik, Orduzuspor 3-0 Darendespor, Kale Gençlerbirliği 0-4 Demirspor, Ataköyspor 1 - 4 Arguvan Belediyespor, Malatyaspor 1 - 1 Pütürge Belediyespor, Battalgazi Belediyespor 1-1 Hekimhan Girmana, Doğanşehir Belediyespor 6 - 1 Akçadağ busabahmalatya.com

