19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Arguvan Belediyespor ile İnönü Üniversitesi baraj maçında karşılaşacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta sezonu 36 puanla 6. Sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligini şampiyon tamamlayan Arguvan Belediyespor, Bölgesel Amatör Lige yükselme maçında karşı karşıya gelecek.

19 Nisan 2017 Çarşamba 18:13
Arguvan Belediyespor ile İnönü Üniversitesi baraj maçında karşılaşacak
  Karşılaşmayı kazanan takım önümüzdeki sezon Malatya’yı Bölgesel Amatör Lig’de temsil etme hakkı kazanacak. 23 Nisan Pazar günü Malatya’da Bölgesel Amatör Lige yükselme heyecanı yaşanacak. BAL’da sezonu Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un altında bitiren İnönü Üniversitesispor ile 1. Amatörde şampiyon olan Arguvan Belediyespor arasındaki tek 90 dakikalık mücadele saat: 15.00’da başlayacak.
Kazananın BAL’da mücadele edeceği müsabakanın normal süresi berabere tamamlanırsa, maçta çift devreli 15’er dakikalık uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da iki takım eşitliği bozamaz ise bu kez seri penaltı vuruşları kullanılacak.
Karşılaşma Yeşiltepe 1 Nolu Sahada oynanacak.
İHA
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