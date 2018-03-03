ARGUVAN ADIM ADIM BAL’A İLERLİYOR!

Malatya 1. Amatör Futbol Ligi’nde Play off grubuna kalmayı garantileyen Arguvan Belediyespor, Fırat Üniversitesispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Elazığ’da oynanan ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı mavi-beyazlılar Ferdi ve Niyazi’nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Maçın değerlendirmesinde bulunan Arguvan Belediyespor teknik direktörü Ali Turgut şunları söyledi: “Fırat Üniversitesispor bulunduğu ligi şampiyon tamamlayıp Play Off’a kalmış bir ekip. Elazığ amatör liginden BAL’a yükselme mücadelesi veren oyuncu grubuna sahipler. İki haftalık arayı hazırlık maçıyla değerlendirmek istediler. Bizde üst düzey bir takımla karşılaşmak istedik. Güzel bir mücadele oldu. İlk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda Ferdi ile öne geçtik. Sonrasında penaltıdan kaptanımız Niyazi skoru 2-0’a taşıdı. Oyuncularımın sergilediği futbol bizi memnun etti. Play Off’a yakın ideal bir kadro ile çıktık. Takım olarak iyi yoldayız. Gelecek hafta içerisinde Yeşilyurt Belediyesispor ile hazırlık maçı oynama planı yapıyoruz. Her hangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Perşembe günü karşılaşacağız. Kendimizi daha iyi görebilmek adına güçlü bir takımla mutlaka karşılaşmamız gerekiyor. Bu sene bulunduğumuz gruptaki takımları tam ölçü alamadık. Rakiplerimiz gününde olmadıklarında kazandığımız maçlarda oldu. Ama ligin ikinci yarısında oynadığımız maçlarda genelde daha net skorlar elde ettik. Yarın Adafıkartalspor maçına futbolcularımızı riske etmeden yedek ağırlıklı oyuncularla çıkacağız. Zaten rakibimizde genç oyunculardan kurulu bir takım. Son antrenmanlarda futbolcularımız daha istekli ve neşeliler. Doğanşehir maçında kırmızı kart gören Enes 1 maç ceza almıştı. Cezasını geçen hafta çekti ve o da bu hafta aramızda olabilecek. Hafif sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Onlarda maç gününe kadar aramıza katılacaklar.” şeklinde konuştu.

“FUTBOLCULARIMA GÜVENİYORUM”

Play off gruplarında hiçbir takımdan çekinmediklerini kaydeden Ali Turgut, “Bizim için Pütürge, Demirspor veya Hekimhan gelmiş çok bir şey fark etmeyecektir. Kim gelirse gelsin sahaya çıkıp bugüne kadar nasıl geldiyse aynı şekilde ciddiyetle oynayacağız. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah bizim adımıza her şey güzel geçer. BAL’da mücadele eden Yeşilyurt Belediyesispor ve İnönü Üniversitesispor’un da ne kadar kaliteli ekipler olduğunu biliyoruz. İki takımda bu sene talihsiz şeyler yaşadılar. Kadro kalitesi belli olan takımlar. Tabii Yeşilyurt biraz daha oturaklı ve tecrübeli bir takım. Bizde geçen yıldan oldukça tecrübeliyiz ve artık BAL’da mücadele etmemiz gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi