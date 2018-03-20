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Arda Turan dede ocağında

Futbolcu Arda Turan, Edirne’de dedesinin mezarını ziyaret ederek Instagram’ın hikaye bölümüne yükledi.Havsa’nın Bakışlar köyünde dedesinin mezarını ve yaşadığı evi ziyaret eden ünlü futbolcu, köyden doğa manzaralarını da paylaşmayı...

Arda Turan dede ocağında

Futbolcu Arda Turan, Edirne’de dedesinin mezarını ziyaret ederek Instagram’ın hikaye bölümüne yükledi.Havsa’nın Bakışlar köyünde dedesinin mezarını ve yaşadığı evi ziyaret eden ünlü futbolcu, köyden doğa manzaralarını da paylaşmayı...

20 Mart 2018 Salı 00:55
Arda Turan dede ocağında

Futbolcu Arda Turan, Edirne’de dedesinin mezarını ziyaret ederek Instagram’ın hikaye bölümüne yükledi.

Havsa’nın Bakışlar köyünde dedesinin mezarını ve yaşadığı evi ziyaret eden ünlü futbolcu, köyden doğa manzaralarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Hesabına köyde tavuk ve civciv videosu da yükleyen Turan, stres attı. Selimiye Camii’ni de es geçmeyen Turan, dede toprağı Edirne’ye hayranlığınla tanınıyor.

Arda Turan, geçtiğimiz hafta hayatını Aslıhan Doğan’la birleştirmiş, Turan’ın nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yapmıştı.
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