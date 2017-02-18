Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Yeni Malatyaspor’da antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. Günde tek idman temposuyla çalışan sarı kırmızılı takımda son yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Murat Akça dışında tüm futbolcular katıldı. Sakatlıktan yeni çıktığı için kaleci Vedat Kapurtu ve yine hafif güçlendirmeye ihtiyacı olan Eren Tozlu takımdan ayrı çalıştı.

SOL BEK İÇİN SÜRPRİZ İSİM

İstanbul’da tedavi olduğu ve daha çok salon çalışmalarına katıldığı öğrenilen genç oyuncunun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalabileceği öğrenildi. 1 saat 45 dakika süren idmanda ısınma ve 5’e 2’nin arından, 25 dakikalık 2 seri bir oyun oynayan futbolcular daha sonra çift kale maça geçti. Bu bölümde idmanın dinlenme arasında futbolcularına basit sarı kartlar konusunda uyarılarda bulunan İrfan Buz, her oyuncunun kendisi için önemli olduğunu söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının taktik anlayışını da oyuncularına empoze eden Buz’un eksik olan savunmanın solu için Rahman Buğra’yı denediği görüldü.

FATİH AVCI