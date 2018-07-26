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Arapgirsporlular İstanbul’da buluştu

Arapgirsporlular İstanbul’da buluştu

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:24
Arapgirsporlular İstanbul’da buluştu

Arapgirspor İstanbul yönetimi dün bir araya gelerek kısa vadede takımı şampiyon yapmak ve kulübe gelir sağlayacak konular üzerinde istişarelerde bulundu. Uzun vadede Arapgir’de bir spor okulu açarak takıma sporcu yetiştirmek için projelerin konuşulduğu toplantıda ayrıca İstanbul’da bir pilot takım oluşturulması konusu ele alındı. Verimli geçen toplantının sonunda yürütülen bir kampanyadan elde edilen paranın ise kulüp hesabına aktarıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arapgirspor ikinci başkanı Metin Akyüz şunları söyledi: “Arapgirimizin İstanbul’da yaklaşık 27 derneği var. Her bir dernekten 44 sandalye sözü istiyoruz. Bu takım hepimizin her dernekten alacağımız katkıyla bu takımı şampiyon yapabiliriz. Bu potansiyel takımımızda var. El ele verirsek bunu başarabiliriz.”dedi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.07.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
Arapgirspor
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