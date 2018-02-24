ARAPGİRSPOR HEDEFİNİ BELİRLEDİ!

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu yarın oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlıyor. Bir birinden güçlü takımların yer aldığı iki ayrı grupta toplam 16 takım 1. Amatör Küme ligine yükselme mücadelesi verecek. Bu sezon oluşturduğu yeni yönetim ve futbolcu kadrosuyla hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Arapgirspor Kulübü Başkanı Ufuk Subaşı, hedeflerinin bir üst lige yükselmek olduğunu söyledi. Subaşı, “Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz kongrenin ardından yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile birlikte kulüp yönetiminin devir aldık. Sezon öncesinde 15 tane futbolcu transferi gerçekleştirerek takımımızı oluşturduk. Hedefimiz bu yıl kesinlikle 1. Amatör lige yükselmek. Belediye başkanımız Haluk Cömertoğlu, ilçe halkımız, esnafımız ve kaymakamımız sağ olsunlar yanımızdalar. Yönetimdeki arkadaşlarımız elini taşın altına koyarak belirli bir bütçe oluşturduk. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyet çalışmalarını sürdürüyor. Herkül Koçer hocamız oyuncularımız ile sürekli istişare halinde. Kadromuzda genç oyuncu sayımızı artırdık. BAL’dan gelen 4-5 tane tecrübeli oyuncu arkadaşlarımızda var. Birkaç bölgede eksik oyuncularımız var. Ama geniş oyuncu grubumuzla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ligin ilk haftasında Çatyolspor ile oynayacağız. Kendi sahamızda karşılaşacağımız maça taraftarlarımızı bekliyoruz. Galip gelerek lige 3 puanla başlamak istiyoruz. Hedefimiz iyi başlamak ve iyi devam etmek.” diye konuştu.

“ARAPGİR FAZLASINI HAK EDİYOR”

Yeşil-beyazlıların genç orta saha oyuncusu Uğur Yalın ise , “Geçtiğimiz sezon Altayspor ile kamp dönemim oldu. Bazı sebeplerden dolayı takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Yarım sezonluk Arapgirspor ile anlaştık. Arapgirspor bu yıl kadrosuna önemli oyuncuları kattı. Hedefi olan, şampiyonluğa oynayan kaliteli bir takım. Bende zaten şampiyonluk yaşamak için geldim. Takımımın gücüne güç katabilmek istiyorum. Ben ve diğer oyuncu arkadaşlarım takımımızı bir üst lige çıkarabilmek için mücadele edeceğiz. Yönetim ve teknik heyetimiz bizlere çok destek çıkıyor. Arapgir gerçekten fazlasını hak eden güzel bir ilçe, bizlerde bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Grubumuzda güçlü takımlar var. Kaliteli kadro kuran kulüpler var. Ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İlk maçımızı alarak yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah verilen emekleri boşa çıkarmayacağız.” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com