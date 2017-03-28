28 Mart 2017 Salı

Araban Belediyespor’un eksik puanı verildi

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, maç eksiği bulunan Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor’un 3 puanının federasyon tarafından verilmesinin ardından puan sıralamasında üçüncülüğe geriledi.

28 Mart 2017 Salı 17:43
Araban Belediyespor’un eksik puanı verildi
 Ligde geride kalan 24. Haftada sahasında Elazığ Yolspor’u yenip zirve takibini sürdüren Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, rakiplerinden olan Araban Belediyespor’un 3-1 öndeyken yarıda kalan Adıyaman maçındaki 3 puanının tabloya yansıtılmasıyla bir basamak geriledi. Güncellenmiş puan tablosunda zirvenin 2 puan gerisinde kalan mavi beyazlılarda bu haberle moraller bozulurken, diğer taraftan da hafta sonu oynanacak Kahramanmaraş Sakarya maçının hazırlıklarına devam edildi.
Teknik Direktör İsmail Tekin nezaretinde Yeşiltepe 3 Nolu Sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Yeşilyurt Belediyespor’da hedef galip gelip zirve takibini sürdürmek.
Malatya temsilcisinde bu maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
İHA
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