Ligde geride kalan 24. Haftada sahasında Elazığ Yolspor’u yenip zirve takibini sürdüren Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, rakiplerinden olan Araban Belediyespor’un 3-1 öndeyken yarıda kalan Adıyaman maçındaki 3 puanının tabloya yansıtılmasıyla bir basamak geriledi. Güncellenmiş puan tablosunda zirvenin 2 puan gerisinde kalan mavi beyazlılarda bu haberle moraller bozulurken, diğer taraftan da hafta sonu oynanacak Kahramanmaraş Sakarya maçının hazırlıklarına devam edildi.

Teknik Direktör İsmail Tekin nezaretinde Yeşiltepe 3 Nolu Sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Yeşilyurt Belediyespor’da hedef galip gelip zirve takibini sürdürmek.

Malatya temsilcisinde bu maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

İHA