Antrenör semineri için başvurular sürüyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi, Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri’nin 19 Haziran’da yapılacağını duyurdu. Malatya şubesi tarafından yapılan açıklamada, TÜFAD Malatya Şubesi üyelerinin tufad.org.tr adresi üzerinden Antrenör Zorunlu Gelişim Semineri linkinden açılan sayfada bilgilerini doldurmaları gerektiği ifade edildi. Seminere katılımın zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, seminer günü görevli eğitmen tarafından imza ve yoklama alınacağı kaydedildi. Zorunlu Antrenör Gelişim Seminerine katılmayan antrenörlerin iki yıl sözleşme yapamayacakları kaydedildi.

“SEMİNERE KATILMAK ZORUNLU”

Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri’ne katılmak isteyen antrenörlerin yapması gerekenlerle ilgi ise şu bilgi verildi: “19 Haziran Salı günü Zorunlu Antrenör Gelişim Seminerimizi gerçekleştireceğiz. Üyelerimiz https://tufad.org.tr/ üzerinden Antrenör Zorunlu Gelişim Semineri linkini tıklayarak, açılan sayfada bilgilerini dolduracaktır. Bilgiler net bir şekilde girildikten sonra kaydet butonu ile kayıt gerçekleştirilecek, ardından telefonunuza TÜFAD başlıklı bir SMS gelecektir. Gelen bu SMS içeriğinde bulunan referans numarası ile derneğimiz İban numarasına seminer bedeli yatırılacaktır. Kesinlikle elden para alınmayacak ve başvuru anında çıkan başvuru formu ile dekont derneğimize teslim edilecek. Aksi taktirde seminer başvurunuz geçerli sayılmayacaktır.” TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, “Zorunlu Antrenör Gelişim Seminerimizi 19 Haziran Salı günü Malatya’da İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştireceğiz. Seminere Malatya ve Adıyaman’dan antrenörlerimiz katılacak. Seminere katılmak zorunlu” dedi.

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