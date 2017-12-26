26 Aralık 2017 Salı

Antrenör kursu açılacak

Malatya’da, badminton ikinci kademe antrenörlük kursunun açılacağı bildirildi.

26 Aralık 2017 Salı 11:05
Antrenör kursu açılacak

 Türkiye Badminton Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan badminton ikinci kademe antrenörlük kursu, 20 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Malatya’da açılacak. Kursa katılmak isteyenlerde aranan belgeler şöyle:

4 adet sakalsız ve kravatlı vesikalık fotoğraf, diploma sureti (noter tasdikli), öğrencilerden öğrenci belgesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden cezalı olmadığına dair yazı (aslı), sağlık raporu, savcılık iyi hal kağıdı (aslı), nüfus cüzdan fotokopisi.

Kursa katılmak isteyen adayların  isim, soy isim ve il belirterek Ankara Garanti Bankası Anafartalar Şubesi 711-6299430 nolu (İBAN: TR55 0006 2000 7110 0006 2994 30) hesabına badminton antrenörlüğü için 500 TL para yatırarak, dekontu evraklarına eklemek zorunda oldukları da kaydedildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBadmintonAntrenörlük Kursu

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