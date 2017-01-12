Malatya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ile ilgili bilgiler veren Türkiye Oryantiring Federasyonu 14 Yaş ve Altı Genel Koordinatörü Mehmet Güllü gazetemize geniş açıklamalarda bulundu.

GÜLLÜ: TÜRKİYE GENELİNDE BAŞVURULAR ALDIK

Kurs için gerekli evrakların Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü sitesinde yer aldığını belirten Güllü, “Açacağımız kurs 2 hafta sürecek. Malatya İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde yapacağız. Türkiye çapından başvurular olduğunu öğrendik. Bu kursta Oryantiring ile ilgili temel eğitimlerin yanı sıra bir antrenörün alması gereken diğer bilgileri de aktaracağız. Bu kurstan mezun olan biri, kulüplerde ve halk eğitim kurslarında çalışabilecek. BESYO mezunları birinci haftadan muaf olacak. 40 civarında kursiyer kabul edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI