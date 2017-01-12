GÜLLÜ: TÜRKİYE GENELİNDE BAŞVURULAR ALDIK
Kurs için gerekli evrakların Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü sitesinde yer aldığını belirten Güllü, “Açacağımız kurs 2 hafta sürecek. Malatya İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde yapacağız. Türkiye çapından başvurular olduğunu öğrendik. Bu kursta Oryantiring ile ilgili temel eğitimlerin yanı sıra bir antrenörün alması gereken diğer bilgileri de aktaracağız. Bu kurstan mezun olan biri, kulüplerde ve halk eğitim kurslarında çalışabilecek. BESYO mezunları birinci haftadan muaf olacak. 40 civarında kursiyer kabul edeceğiz.” İfadelerini kullandı.
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