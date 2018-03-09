ANTRENMANDA GÖZLER DİA’DA!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut ve yardımcılarının yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından Fenerbahçe maçının provası yapıldı. Pazar gün ki maçın ilk on birini oluşturmaya çalışan Bulut’un Konyaspor maçında sahaya sürdüğü oyunculara şans verdiği görüldü. Uzunca süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Issiar Dia’yı çift kale maç esnasında takibe alan genç çalıştırıcı bu oyuncunun antrenmanda sergileyeceği performansa göre Fenerbahçe maçının 21 kişilik kadrosuna alabileceği belirtildi. Antrenmanın son bölümünde dar alanda taktik çalışması yapan sarı-kırmızılılar daha sonra idmanı tamamladılar.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi