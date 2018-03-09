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ANTRENMANDA GÖZLER DİA’DA!

Süper temsilcisi Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Erol Bulut nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Pazar gün ki karşılaşmanın provasını yapıyor. Genç çalıştırıcının sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Dia’yı takibe aldığı belirtildi.

ANTRENMANDA GÖZLER DİA’DA!

Süper temsilcisi Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Erol Bulut nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Pazar gün ki karşılaşmanın provasını yapıyor. Genç çalıştırıcının sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Dia’yı takibe aldığı belirtildi.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 12:14
ANTRENMANDA GÖZLER DİA’DA!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut ve yardımcılarının yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından Fenerbahçe maçının provası yapıldı. Pazar gün ki maçın ilk on birini oluşturmaya çalışan Bulut’un Konyaspor maçında sahaya sürdüğü oyunculara şans verdiği görüldü. Uzunca süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Issiar Dia’yı çift kale maç esnasında takibe alan genç çalıştırıcı bu oyuncunun antrenmanda sergileyeceği performansa göre Fenerbahçe maçının 21 kişilik kadrosuna alabileceği belirtildi. Antrenmanın son bölümünde dar alanda taktik çalışması yapan sarı-kırmızılılar daha sonra idmanı tamamladılar.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporFenerbahçe MaçıErol BulutDia
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