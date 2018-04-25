Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109384
ALTIN
172.916
DOLAR
4.0602
STERLİN
5.6707
EURO
4.9572

Antrenmanda Çıkış Sözü!

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Akhisarspor maçıyla çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Ligde kalma mücadelesi veren takımlarla arasındaki puan farkının azalmaya başladığı sarı-kırmızılılarda hedef Manisa temsilcisi karşısında galibiyet alarak hedeflenen 40 puanı yakalamak.

Antrenmanda Çıkış Sözü!

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Akhisarspor maçıyla çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Ligde kalma mücadelesi veren takımlarla arasındaki puan farkının azalmaya başladığı sarı-kırmızılılarda hedef Manisa temsilcisi karşısında galibiyet alarak hedeflenen 40 puanı yakalamak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32
Antrenmanda Çıkış Sözü!

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ligin 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ligin 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü 13.30'da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçı sonrası bir günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanarak, Akhisarspor maçının hazırlıklarına dün başladı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada top kapma ve pas çalışması yaptı. İlk antrenmana hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile forvet oyuncusu Khalid Boutaib katılmadı. Azubuike ile Boutaib'in sağlık ekibi tarafından tedaviye alındığı ve durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş karşılaşmasında darbeye bağlı olarak hafif ağrıları bulunan sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ise takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca özel izinli olan forvet oyuncusu Adem Büyük ile orta saha oyuncusu Murat Yıldırım da antrenmanda yer almadı.

SAHA BAKIMA ALINDI

Yeni Malatyaspor'un antrenmanlarını gerçekleştirdiği Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki 1’nolu saha bakıma alındı. Ekipler, saha zemininde hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, zeminin havalandırılması için zemine delikler açıldı. Öte yandan antrenman sahasına şok havuzunun yapımı için çalışmalara da başlandı. Teknik Direktör Erol Bulut, antrenman sahasında gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ederek, bilgiler aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ    Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAkhisarspor MaçıAzubuikeBoutaib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zamanı Geldiğinde
Zamanı Geldiğinde
Biletler Satışa Çıktı
Biletler Satışa Çıktı
Güreş Hakem Kursu Başladı
Güreş Hakem Kursu Başladı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim