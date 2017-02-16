Daha önce Pazar 13.00’te oynanacağı açıklanan karşılaşmanın, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ile yapacağı ziyaret ve mitingden dolayı güvenlik gerekçesiyle bir sonraki güne alındı. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın pazartesi 18.30’da oynanacağını açıkladı. Karşılaşma için Gaziantep’ e taraftar çıkarması yapmaya hazırlanan Malatyalı futbolseverlerin planları ise suya düştü. 30 otobüs kaldırmayı planlayan taraftarlar, karşılaşmanın cumartesi gününe ya da pazar akşamına alınmasını talep ediyor.

FATİH AVCI