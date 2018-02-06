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ANTALYA’YI UNUT, PAŞAYA BAK!

Cuma akşamı Süper Lig’in açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut Antalya maçını çabuk unutmalarını istediği oyuncularından yüksek konsantrasyon istedi.

ANTALYA’YI UNUT, PAŞAYA BAK!

Cuma akşamı Süper Lig’in açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut Antalya maçını çabuk unutmalarını istediği oyuncularından yüksek konsantrasyon istedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:51
ANTALYA’YI UNUT, PAŞAYA BAK!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasını Antalyaspor yenilgisiyle kapatan Yeni Malatyaspor, cuma günü saat 20.00’de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antalya dönüşü izin yapmadan bu maçın çalışmalarının startını veren teknik heyet, maç analizi ve idman uygulamalarını dünkü idmanda ve idman öncesi gerçekleştirdi.

Öğle saatlerinde Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmaya çıkan sarı-kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Antrenman öncesi saha ortasına topladığı futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, Antalya yenilgisi ve bu haftaki Kasımpaşa maçıyla ilgili uyarılarda bulundu. Antalya karşısında oynanan oyundan memnun kalmadığını dile getiren Bulut, tüm futbolculardan hemen bu mağlubiyeti unutup, 3 gün sonraki Kasımpaşa maçına odaklanmalarını istedi. Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Tam kadro yapılan çalışmada sakatlığı süren Dia takımdan ayrı çalıştı. Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalısı Adem Büyük ve kırmızı kart cezalısı Issiam Chebake, ligin 21. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:34
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporKasımpaşaCuma Akşamı Süper Lig
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