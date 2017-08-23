23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Antalya’ya tam kadro!

Süper Lig’in 3. Haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını İnönü Stadı’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Ertuğrul Sağlam antrenmanda yer almazken, çalışmayı yardımcı antrenör Gökhan Geylani yaptırdı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:54
Antalya’ya tam kadro!

  Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de cumartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına İnönü Stadı’nda yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yer almadığı idmanda tüm takım sahaya eksiksiz çıktı.

Yardımcı antrenör Gökhan Geylani eşliğinde yapılan antrenmanı çok sayıda taraftar ve basın mensubu da takip etti. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Mina, Sadio ve Batuhan çalışmanın ilgi odağındaki isimler olurken, futbolcuların hırslı oluşu dikkatlerden kaçmadı. Sahanın tüm bölümlerini istasyon çubukları ve hunilerle işaretleyen yardımcı antrenörler, hafif tempolu koşulardan sonra çıkış, dayanıklılık ve koordinasyon ağırlıklı bir idman programı uygulattı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda tüm futbolcuların takımla birlikte çalışması teknik heyeti mutlu etti. Turgut Doğan Şahin’in cezasının bitmesiyle birlikte Antalya maçına tam kadro çıkacak Yeni Malatyaspor’da takımdan gönderilen Mba, Ahmet Aras ve Ayite antrenmanda da yer almadı.

FATİH AVCI
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