ANTALYASPOR'UN YENİ TRANSFERİ DOUKARA!

Geçtiğimiz hafta Hakan Özmert’i renklerine bağlayan Antalyaspor'un ara transfer dönemindeki ikinci transferi Souleymane Doukara oldu. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle imzayı atan Doukara, tören sonrası Antalyaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Cumhur Arıcı, ara dönemdeki ikinci transferi Souleymane Doukara ile yaptıklarını belirterek, "Osmanlıspor’dan transfer ettiğimiz Doukura, 26 yaşında ve genç bir futbolcu. En verimli çağında. Senegal doğumlu. Her iki kanatta ve aynı zamanda forvette de oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor. İngiltere Premier Lig ve İtalya’da Serie A'da oynadı. Sezon başında Osmanlıspor’a transfer olmuştu. Osmanlıspor’da 19 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Kulübümüze çok verimli olacağını düşünüyoruz. Hamza hocamızın önerisiyle kendisini transfer ettik. Kendisine, kulübümüze hoş geldin diyor, yolunun açık olmasını temenni ediyorum” dedi.

"BÜYÜK HEDEFİ OLAN BİR TAKIMA GELDİM"

Souleymane Doukara ise Antalya’ya gelişinden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Çok büyük oyuncuların oynadığı bir kulübe geldi. Çok büyük hedefi ve hırsları olan bir takıma geldim. Takımıma güveniyorum. Çok iyi oyunculara sahip bir takımız. Bu oyuncularla birlikteliğinde önümüzdeki 15 maçta kazanabileceğimiz en çok maçı kazanıp, ligde hak ettiği sıralamada en iyi yere getirmeyi diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Futbola, İtalya’nın Vibonese, Catania, Juve Stabia takımından oynamaya başlayan Doukara, İngiltere’nin Leeds United, daha sonra Osmanlı Futbol Kulübü ekiplerinde forma giydi.