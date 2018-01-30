ANTALYASPOR MESAİSİ BAŞLADI

Süper Lig’in 19. haftasını D.G. Sivasspor galibiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen çalışmaya takımla yolları ayrılan Turgut Doğan Şahin, Murat Akça ve Emre Selen katılmadı.

Futbolcuların oldukça neşeli oldukları çalışmada bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, Sivas maçında yapılan hataları anlatarak, Antalya maçında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Brezilyalı Doria da çalışmadaki neşeli tavırlarıyla öne çıktı. Antrenman dar alanda yapılan pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Malatya ekibinde sarı kart cezalısı olan Godson Azubuike, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

