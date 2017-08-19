Yeni Malatyaspor’un dış transferde 13. Oyuncusu Arturo Mina oldu. Antalya’ya mı yoksa Malatya’ya mı gelecek diye merak edilen yıldız oyuncu Yeni Malatyaspor’u tercih etti. Yeni Malatyaspor’da transferde anlaşmaya varılan ve resmi imza için İstanbul’a gelen Ekvadorlu oyuncu Arturo Mina’yı havaalanında bir grup sarı-siyahlı taraftar karşıladı. Adı Antalyaspor ve Alanyaspor takımlarıyla da anılan River Plate forması giyen Arturo Mina, Atatürk Havaalanı’nda Malatyalı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine verilen sarı-siyahlı atkıyı alarak poz veren başarılı stoper ‘Türkiye’ye Yeni Malatyaspor için geldim’ diyerek, tartışmalara da son noktayı koydu. 27 yaşındaki stoper Arturo Mina’nın sağlık kontrolünün ardından akşam saatlerinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Mina ve Sadio Dallo transferleri için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “İstediğim oyuncular, bize gelirse gücümüze güç katarlar. Bekliyoruz, umarım bu transferler gerçekleşir” demişti.

HER HANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOK

Ekvador'lu savunma oyuncusu Arturo Mina, dün ise sağlık kontrolünden geçti. 27 yaşındaki oyuncuda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Arturo Mina sağlık kontrolünden geçti. Malatya ekibinin River Plate'den kadrosuna kattığı 1.90 boyundaki savunma oyuncusu, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Burada yapılan tetkiklerde oyuncuda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Arturo Mina, kontrollerin ardından düzenlenecek olan basın toplantısına geçmek üzere hastaneden ayrıldı. Mina, 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

FATİH AVCI