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Antalyaspor, Erol Bulut ile anlaştı mı?

SON DAKİKA! İhlas Haber Ajansı Antalya Temsilciliği, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Antalyaspor ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Antalyaspor, Erol Bulut ile anlaştı mı?

SON DAKİKA! İhlas Haber Ajansı Antalya Temsilciliği, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Antalyaspor ile prensipte anlaştığını duyurdu.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:19
Antalyaspor, Erol Bulut ile anlaştı mı?

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Antalyaspor'un, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ile prensipte anlaşmaya vardı iddia ediliyor. Dün gece Almanya'dan Antalya'ya gelen 43 yaşındaki teknik adamın gün içerisinde kırmızı-beyazlı yöneticilerle bir araya gelecek ifade ediliyor. Yeni Malatyaspor kaynakları ise bu haberi henüz doğrulamazken, Bulut'un sarı-kırmızılı yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutYeni MalatyasporAntalyasporSüper Lig
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