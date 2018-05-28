Antalyaspor, Erol Bulut ile anlaştı mı?

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Antalyaspor'un, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ile prensipte anlaşmaya vardı iddia ediliyor. Dün gece Almanya'dan Antalya'ya gelen 43 yaşındaki teknik adamın gün içerisinde kırmızı-beyazlı yöneticilerle bir araya gelecek ifade ediliyor. Yeni Malatyaspor kaynakları ise bu haberi henüz doğrulamazken, Bulut'un sarı-kırmızılı yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi.