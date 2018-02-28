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Antalyaspor çıkışını devam ettirmek istiyor

Son iki haftada 4 puan alarak ligde çıkış yakalayan Antalyaspor, pazar günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarında devam eden kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Geçen hafta Osmanlıspor...

Antalyaspor çıkışını devam ettirmek istiyor

Son iki haftada 4 puan alarak ligde çıkış yakalayan Antalyaspor, pazar günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarında devam eden kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Geçen hafta Osmanlıspor...

28 Şubat 2018 Çarşamba 19:08
Antalyaspor çıkışını devam ettirmek istiyor

Son iki haftada 4 puan alarak ligde çıkış yakalayan Antalyaspor, pazar günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarında devam eden kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Geçen hafta Osmanlıspor deplasmanından beraberlikle dönen ve rakiplerinin kaybettiği haftada önemli bir avantajı ele geçiren Antalyaspor, pazar günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, dün başladıkları maçın hazırlıklarına bugün de devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Salih ve Zeki dışındaki tüm oyuncular katılırken, futbolcuların hırslı tavırları gözlerden kaçmadı. Öte yandan daha önce pazar günü 13.30’da başlayacağı açıklanan maçın saati değişti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamayla maçın başlama saati aynı gün 19.00 olarak değiştirildi.

“Bulunduğumuz yerden yukarılara çıkacağız.”

Basın mensuplarına açıklama yapan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ise, “Hazırlıklara başladık. Osmanlıspor’dan puanla dönünce daha da önem kazandı. Sivas maçı kazanmamız gerekiyor. Sahada hırslı bir takımımız olacak. Daha yapacak çok şeyimiz var. Takım olduk. Oyuncularımızın iyi niyetlerinin önemi var. Bulunduğumuz yerden yukarılara çıkacağız. Taraftarımız ile bunu başaracağız. Zeki’nin sakatlığı devam ediyor. Bizim için her oyuncu önemli. Hep birlikte takım olarak bir mücadele ortaya koyacağız. Biz tamamen kendi maçlarımıza odaklanacağız” dedi.
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