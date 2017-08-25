Kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla Süper Lig’de adından söz ettiren kırmızı-beyazlılar deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak Ankara aktarmalı havayoluyla bu gün Malatya’ya geliyor. Yeni Malatyaspor’un cumartesi günkü maçta kendi sahasında ağırlayacağı Antalyaspor, Malatya’ya yıldızlarıyla tam kadro halinde gelecek. Geniş futbolcu ve teknik kadroyla Malatya’ya çıkarma yapacak olan Antalya temsilcisinde sakatlıkları süren Jeremy Menez, Deniz Kadah, Sandro ve Zeki Yıldırım maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan kırmızı-beyazlı takımın teknik adamı Rıza Çalımbay’ın İngiltere’nin Manchester City takımından kadrosuna kattığı Cezayir asıllı Fransız oyuncu Samir Nasri’yi maç Yeni Malatyaspor kadrosuna dahil edeceği ifade edildi.

HABER MERKEZİ