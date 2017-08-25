25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Antalyaspor bugün gelecek

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçı için tarifeli uçakla bugün Malatya’ya gelecek.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:10
Antalyaspor bugün gelecek

  Kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla Süper Lig’de adından söz ettiren kırmızı-beyazlılar deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak Ankara aktarmalı havayoluyla bu gün Malatya’ya geliyor. Yeni Malatyaspor’un cumartesi günkü maçta kendi sahasında ağırlayacağı Antalyaspor, Malatya’ya yıldızlarıyla tam kadro halinde gelecek. Geniş futbolcu ve teknik kadroyla Malatya’ya çıkarma yapacak olan Antalya temsilcisinde sakatlıkları süren Jeremy Menez, Deniz Kadah, Sandro ve Zeki Yıldırım maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan kırmızı-beyazlı takımın teknik adamı Rıza Çalımbay’ın İngiltere’nin Manchester City takımından kadrosuna kattığı Cezayir asıllı Fransız oyuncu Samir Nasri’yi maç Yeni Malatyaspor kadrosuna dahil edeceği ifade edildi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya