Sivas deplasmanından Pazar sabahı dönebildiği için oyunculara maç sonrası izin vermeyen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 1 günlük haftalık izni pazartesine aldırdı. Dünü izin yaparak değerlendiren futbolcular ve teknik heyet bugün ise Antalya maçı hazırlıkların Nurettin Soykan Tesisleri’nde başlayacak. Yeni transferler Arturo Mina, Batuhan ve Sadio Diallo’nun da takımla birlikte idmanlara katılacağı açıklanırken, teknik heyetin bu oyuncuları Antalya maçına hazır hale getirmek için ekstra antrenmanlar yaptıracağı öğrenildi. Kendi sahasında oynayacağı Antalya maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncusu kalmayan Yeni Malatyaspor’da Turgut Doğan Şahin’in geçen yıldan kalan 2 maçlık cezası Sivas maçıyla sona ermişti.

MEHMET KIROĞLAN